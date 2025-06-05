Новый тренер возглавил баскетбольный клуб «Химки»

Воспитанник баскетбольного клуба «Химки» Глеб Плотников стал главным тренером этого спортивного объединения. Ранее на протяжении пяти сезонов должность занимал Андрей Мальцев.

Глебу Плотникову 33 года. Он уже имеет богатый тренерский опыт.

Спортсмен был игроком основного состава молодежной команды в сезонах 2010–2013 годов. Завершить карьеру рано ему пришлось из-за травмы.

После Глеб приступил к профессиональной тренерской деятельности. Он работал в клубах Сахалина, «Спартак-Приморье», был главным тренером в ставропольском «Динамо».

В баскетбольный клуб «Химки» спортсмен вернулся в сезоне 2021–2022 годов. После года работы его пригласили в клуб Единой Лиги ВТБ — «Астаны».

Несколько сезонов он работал ассистентом, а осенью прошлого года стал главным тренером «Астаны» и выиграл с командой чемпионат Казахстана.