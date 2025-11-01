Новый торговый центр на МКАДе в районе деревни Мякинино создаст 600 рабочих мест

Мособлархитектура утвердила облик нового торгово-офисного центра, который построят на 65-м километре МКАД, рядом с деревней Мякинино. Как сообщила министр архитектуры и градостроительства Московской области Наталья Шувалова, комплекс сможет принимать свыше тысячи посетителей в день и будет состоять из двух одноэтажных зданий общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров.

В новом центре разместятся торговые помещения, офисы, кафе, рестораны, а также спортивно-оздоровительный и культурно-образовательный центры. После открытия здесь появится около 600 новых рабочих мест.

Здания выполнят в современном стиле. Они будут представлять собой два параллелепипеда с фасадами из стекла и металлизированных композитных панелей цвета шампанского и под латунь. По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, сочетание стекла и металла делает облик центра легким и праздничным. Эффект дополнят архитектурная подсветка и контурное освещение входных групп. Кроме того, на фасадах установят уличные светодиодные экраны для размещения медиа-контента.