Новый тоннель на Путилковском шоссе достроят в этом году
Жители Путилково смогут быстрее выезжать на МКАД и Пятницкое шоссе благодаря новому тоннелю. Его возводят в рамках реконструкции Путилковского шоссе.
Как рассказали в региональном стройнадзоре, после завершения работ движение организуют на двух уровнях. Это позволит разгрузить участки дороги и сократить время в пути.
Основные конструкции тоннеля уже выполнены на 60%. Сейчас на объекте ведут перекладку коммуникаций. Для движения транспорта организовали временные дороги.
Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Их полностью завершат в этом году.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте