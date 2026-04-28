Новый тоннель на Путилковском шоссе достроят в этом году

Жители Путилково смогут быстрее выезжать на МКАД и Пятницкое шоссе благодаря новому тоннелю. Его возводят в рамках реконструкции Путилковского шоссе.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, после завершения работ движение организуют на двух уровнях. Это позволит разгрузить участки дороги и сократить время в пути.

Основные конструкции тоннеля уже выполнены на 60%. Сейчас на объекте ведут перекладку коммуникаций. Для движения транспорта организовали временные дороги.

Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Их полностью завершат в этом году.