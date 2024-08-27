Новый томограф появился в больнице в Видном

Новый компьютерный томограф заработал в клинической больнице Ленинского округа. Он позволит делать исследования оперативнее и распознавать даже небольшие аномалии.

Современный томограф, появившийся в больнице Видного, может делать 160 снимков в секунду. Это в 10 раз больше, чем мог предыдущий аппарат. А получаемое 3D-изображение помогает обнаружить даже небольшие отклонения.

Для установки аппарата подготовили кабинет в стационаре. Помимо кровеносной системы, сосудов и внутренних органов, томограф может исследовать и сердце. Также он выдает высокое качество картинки.

Отметим, что за сутки на аппарате можно обследовать более 50 человек.

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