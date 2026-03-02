Новый том Книги Памяти представили в Коломне

В картинной галерее «Дом Озерова» 27 февраля прошла презентация IV тома Книги Памяти поискового отряда «Суворов». В издание вошли имена бойцов Красной Армии, чьи останки обнаружили в экспедициях и чьи судьбы удалось восстановить.

За 30 лет работы отряд нашел более 6,5 тысячи останков солдат и командиров, считавшихся пропавшими без вести. Благодаря архивным исследованиям установили личности 2,5 тысячи человек. У 566 из них нашли родственников, а некоторых перезахоронили на родине с воинскими почестями.

В последний том также включили истории членов отряда «Суворов», погибших в ходе специальной военной операции. Они исполняли свой долг перед Отечеством.

«Каждое имя, которое мы возвращаем, — это победа над забвением, — отметили поисковики. — Мы продолжаем дело наших предков и тех, кто ушел на фронт уже в наши дни».

На встрече гости увидели интерактивную выставку. Экспонаты привезли из мест сражений. Личные вещи бойцов и элементы снаряжения хранят память о войне. Каждый предмет позволяет буквально прикоснуться к истории.