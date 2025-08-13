Новый тир открыли в Озерах

Официальное открытие нового тира прошло на базе городского центра культуры и досуга «Текстильщик» в Озерах. Мероприятие приурочили к Году защитника Отечества.

Тир ранее просили открыть жители. Инициировала запуск проекта директор центра культуры и досуга Олеся Баженова. Идею поддержал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В спортивном объекту будут организовывать тренировки по стрельбе. Обучать всех желающих смогут опытные инструкторы.

Посетители могут пользоваться 11 единицами учебного оружия. В их распоряжении лазерные автоматы, винтовки, пневматические ружья и пистолеты.

«Задача патриотического воспитания молодежи и формирования у отметила поколения гражданского долга является актуальной не только для образовательных учреждений, но и для учреждений культуры», — добавила Олеся Баженова.