Новый терапевт пополнил штат Волоколамской больницы

Молодой врач Руслан Объедков приступил к работе в терапевтическом отделении. С Волоколамской больницей медик связан уже несколько лет — ранее он работал там медбратом, затем фельдшером скорой помощи.

Руслан Объедков в 2023 году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело» и прошел аккредитацию в Российском университете дружбы народов. В 2025 году завершил ординатуру по терапии и получил аккредитацию в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова отметила, что молодой терапевт уже зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, который профессионально и внимательно относится к пациентам.

Напомним, благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создаются комфортные условия для работы медиков: введены выплаты молодым специалистам, «губернаторские доплаты», компенсация аренды жилья, программы социальной ипотеки и другие меры поддержки.