Новый терапевт пополнил штат Лобненской городской поликлиники № 1

На должность участкового врача-терапевта в Лобненскую городскую поликлинику № 1 поступила Эленэ Кардава. Молодой врач окончила Российский университет медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению «Лечебное дело».

Новый врач-терапевт Эленэ Кардава начала прием в Лобненской городской поликлинике № 1. Девушка обучилась по специальности «Лечебное дело» в Российском университете медицины Минздрава России. Эленэ выросла в семье медика и знала о своем призвании с детства. В будущем она планирует стать врачом-эндокринологом.

«Основателем врачебной династии является моя мама врач-эндокринолог, которая трудится в нашей больнице. Это не могло не оказать влияние на выбор профессии», — поделилась Эленэ Кардава.

Напомним, записаться на прием к врачу-терапевту можно через портал «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг или через колл-центр 122.

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