Новый терапевт пополнил штат детской поликлиники в Одинцове

Детский участковый педиатр Юлия Левкова начала прием в детской поликлинике при Одинцовской областной больнице на улице Говорова. Специалист этим летом окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и сразу стала работать участковым педиатром.

Юлия Левкова приехала в столичный регион из Брянска. Она еще в школе мечтала стать детским врачом. Сейчас в основном врач выезжает на вызовы и принимает в кабинете неотложной помощи.

Осенью запись к педиатру стала очень плотной. Коллеги помогают, а родители рады появлению нового специалиста. Специалист поделилась, что ей радостно видеть благодарные лица родителей, когда дети выздоравливают. «Дети — наше будущее, их здоровье — будущее страны», - подчеркнула Юлия Левкова.

Молодому врачу-педиатру доступны льготы Министерства здравоохранения Московской области: ежемесячные надбавки к заработной плате, компенсация аренды жилья и возможность участия в программе «Социальная ипотека».