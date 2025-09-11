Новый терапевт пополнил штат больницы в Балашихе

Леонид Елисеев в 2022 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После получения диплома он продолжил обучение в ординатуре по специальности «Терапия» в том же вузе. Во время учебы Леонид приобрел ценный практический опыт, работая участковым врачом-терапевтом в медико-санитарной части № 2, а также в больнице скорой медицинской помощи.

Когда в учреждения приходят молодые и перспективные специалисты, такие как Леонид Елисеев, это укрепляет и развивает систему здравоохранения не только Балашихе, но и во всем регионе. Благодаря их профессионализму и современным знаниям больницы и поликлиники округа могут более эффективно удовлетворять запросы пациентов, обеспечивать своевременную диагностику и лечение различных заболеваний.