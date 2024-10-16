Новый терапевт пополнил штат амбулатории чеховского поселка Столбовая

В амбулатории поселка Столбовая ведет прием взрослых пациентов новый терапевт Кирилл Воробьев.

Порядка 5000 жителей из числа взрослого населения проживает в Столбовой. Там организовали врачебную помощь в формате небольшого лечебно-профилактического учреждения. Оно работает по территориально-участковому принципу. На прием можно прийти по будням с понедельника по субботу с 08:00 до 14:00 по адресу: городской округ Чехов, поселок Столбовая, улица Школьная, дом № 3.

«Мы рады, что в нашем коллективе прибавляются молодые специалисты. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Цель программы заключается в организации оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех жителей», — подчеркнул главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Напомним, для врачей предусмотрели финансовые выплаты за переезд и работу в сельские населенные пункты и малые города региона по программе поддержки «Земский доктор». При этом медику необходимо отработать на месте не менее пяти лет.

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