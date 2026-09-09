Новый терапевт начал работу в больнице Чехова

Коллектив «Чеховской больницы» пополнился врачом-терапевтом Марией Киносян, которая окончила медицинский университет в Ростове-на-Дону, после чего более двух лет работала в одной из городских поликлиник. Она принимает пациентов в больнице на улице Пионерская, 2.

Некоторое время назад Мария переехала в Чехов, чтобы оказывать необходимую помощь местным жителям. Руководство поликлиники отметило профессионализм девушки и назначило ее исполняющей обязанности заведующей вторым терапевтическим отделением «Чеховской больницы». Девушка планирует дальнейшее карьерное развитие и получение дополнительного образования по специальности «Онкология».

Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо к ним заранее записаться через портал Государственных услуг в разделе «здравоохранение». Также можно позвонить по номеру 122, воспользоваться инфоматом в поликлинике или чат-ботом в Мах.