Новый тепловой объект подключат к энергоснабжению в селе Федино в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили монтаж двух кабельных линий для подключения к электросетям строящейся теплогенерирующей установки. Объект будет обеспечивать теплом многоквартирный дом на улице Электроподстанция, в котором проживает более 50 человек.

Энергетики продолжили две линии электропередачи КЛ-0,4 кВ протяженностью 196 метров каждая, а также установили вводно-распределительный шкаф для приема и распределения электроэнергии в сети с двумя приборами учета. Они интегрированы в автоматизированную систему АИСКУЭ, которая обеспечивает точный и прозрачный контроль потребления электроэнергии.

В результате выполненных работ к электросетям можно будет подключить строящийся объект теплоэнергетики мощностью 22 киловатт по второй категории надежности электроснабжения, подразумевающей наличие двух независимых взаиморезервирующих источников питания.