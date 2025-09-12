Новый светофор установили в одном из микрорайонов в Чехове

11 сентября рядом с поворотом с улицы Гагарина на дорогу к микрорайону Венюково и деревням Аксенчиково, Костомарово недалеко от завода «Энергомаш», установили новый светофор. В данный момент продолжается настройка дорожного объекта.

К новому светофору местные жители пока относятся с недоверием. Поскольку работу объекта еще не наладили, на дороге образовалась пробка из автомобилей: зеленый горит 12 секунд, в то время, как красный — 90. Специалисты отдела дорожной деятельности несколько дней будут настраивать светофор, который в будущем позволит снизить аварийность и устранить загруженность данного участка дороги.

«Светофор в данный момент находится в стадии тестирования и регулировки. Оптимальный режим будет выбран, исходя из трафика в утренний и вечерний час-пик», — уточнили сотрудники отдела дорожной деятельности и безопасности дорожного движения администрации Чехова.

Жителям Чехова напоминают, что о неработающих светофорах и нарушениях содержания региональных дорог можно сообщить в «Мосавтодор» — по номерам: 8 (495) 228-19-19 или 8 (800) 250-40-04. С вопросами по содержанию муниципальных дорог необходимо обращаться в «Чеховское благоустройство» по телефону: 8 (800) 300-87-43.