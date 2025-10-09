Новый стоматолог пополнил штат Раменской поликлиники

Новый врач-стоматолог Ярослава Глинская начала работать в в Раменской стоматологической поликлинике. Кадровые изменения прошли в рамках программы «Модернизация первичного звена».

Молодой специалист в 2025 году получила диплом Российского университета медицины по специальности «стоматология». Ярослава обучалась в вузе по целевому направлению от Раменской больницы.

Врач отметила, что выбор места работы был осознанным — она выросла и живет в Раменском, где планирует получить практический опыт под руководством коллег.

«Выбирая профессию врача, никогда не сомневалась в решении — почти все родственники у меня врачи. Я врач в третьем поколении. Планирую продолжить обучение в ординатуре по детской стоматологии — это направление считаю перспективным», — рассказала Ярослава Глинская.

Система социальной поддержки в Подмосковье также помогает в привлечении кадров. Она включает ежемесячную компенсацию аренды жилья 25 тысяч рублей, губернаторскую доплату 32 тысячи рублей, выплаты молодым специалистам 15 тысяч рублей, предоставление служебного жилья, участие в программах «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека» и «Земский доктор». Также предусмотрены целевые направления в ординатуру и повышение квалификации за счет работодателя.