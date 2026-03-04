Новый стационар в Истре принял за год 2,5 тысячи пациентов

Стационар кратковременного пребывания открылся в рамках пилотного проекта Московской области. В нем проводятся малотравматичные операции, не требующие длительной госпитализации.

Такие процедуры выполняют по нескольким направлениям: в хирургии, травматологии, гинекологии, урологии и офтальмологии. Пациента, прошедшего обследование, направляют в профильное отделение утром. После операции он находится под наблюдением врачей и, при стабильном состоянии, его выписывают в тот же день.

Речь идет не просто о сокращении времени нахождения в больнице. Это переход на новый уровень организации медицинской помощи. Развитие таких форматов напрямую связано с задачами Народной программы Партии «Единая Россия», где вопросы здоровья граждан, увеличения продолжительности жизни, поддержки материнства и старшего поколения определены как стратегические приоритеты.