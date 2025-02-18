Новый старт серии TOPSKI FAMILY на призы Панжинского пройдет в Одинцове

Третий этап лыжных соревнований TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове 23 февраля. Зарегистрироваться на спортивное событие можно по ссылке.
Для участников подготовили дистанции от 600 метров до пяти километров, а также семейную и корпоративную эстафеты. В семейной эстафете по 600 метров пробегут дети, папы и мамы. Корпоративные команды преодолеют четыре этапа по километру, причем в каждой команде должна быть как минимум одна женщина.
Перед стартом Александр Панжинский проведет разминку, а среди почетных гостей будут Светлана Ромашина и Владимир Драчев. Также для гостей и участников мероприятия организуют насыщенную развлекательную программу и спортивную лотерею. Напомним, серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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