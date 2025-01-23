Новый стадион построят по просьбе молодежи в Шатуре

Глава муниципального округа Николай Прилуцкий провел совещание с руководителем спортивной школы Константином Петровым, депутатами и представителями молодежного актива. Главной темой обсуждения стали перспективы развития спорта в Шатуре.

Молодые активисты попросили руководителя муниципалитета о строительстве небольшого стадиона на улице Строителей. Этот наиболее густонаселенный район Шатуры является подходящим местом для нового спортивного сооружения.

Николай Прилуцкий рассказал, что такой запрос уже поступал от спортсменов муниципалитета, поэтому проект стадиона уже готов. «При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева вошли в областную программу. Рад, что оказались на одной волне со спортивной молодежью — начинаем работать», — отметил глава округа.

Проект нового стадиона включает футбольное поле и площадку ГТО. На нем можно будет заниматься легкой атлетикой и другими видами спорта. Для посетителей оборудуют теплые раздевалки, туалеты и душевые комнаты.