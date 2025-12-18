Новый стадион открыли на базе Поваровской школы в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск состоялось торжественное открытие стадиона на базе Поваровской школы. Благоустройство территории выполнили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В церемонии открытия приняли участие главный советник администрации округа Игорь Артамонов и начальник управления физической культуры и спорта Магомед Алиханов. В ходе реализации проекта создан многофункциональный спортивный кластер, объединяющий несколько современных площадок. В их числе — поле для мини-футбола, волейбольные площадки, зоны для воркаута и гимнастических упражнений.

«Уверен, что новый стадион станет популярной площадкой для тренировок, способствуя укреплению здоровья и формированию активного образа жизни в муниципалитете», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Стадион функционирует в открытом режиме, что дает возможность пользоваться им не только ученикам школы, но и всем жителям округа.