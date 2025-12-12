Новый спутник из Химок начали готовить к запуску на Байконуре

15 декабря с Байконура стартует ракета‑носитель «Протон‑М», которая выведет на орбиту высотой 35 786 километров новый аппарат «Электро‑Л» № 5. Этот современный спутник, разработанный в химкинском НПО Лавочкина, станет важной частью гидрометеорологической космической системы «Электро».

Запуск нового спутника даст возможность получать актуальные данные для составления прогноза погоды, мониторинга состояния морей и океанов, контролировать условия для авиации, изучать ионосферу и магнитное поле Земли, а также быстрое выявлять чрезвычайные ситуации.

Спутник умеет делать снимки Земли каждые 15–30 минут в видимом и инфракрасном спектре с разрешением, позволяющим рассматривать детали глобальных процессов. Аппарата также может вести круглосуточный мониторинг и передавать данные в международную поисково‑спасательную систему «Коспас‑Сарсат».