Новый спуск на третью платформу МЦД-4 «Железнодорожная» откроют в Балашихе

В ближайшее время на станции МЦД-4 «Железнодорожная» в Балашихе завершится строительство спуска на третью платформу, что обеспечит удобный прямой доступ к ней непосредственно с вокзала. Об этом сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ключевым этапом перед вводом объекта в эксплуатацию станет работа приемочной комиссии, запланированная на 20-е числа августа. Комиссия проведет тщательную проверку конструкции, оценив ее безопасность, соответствие строительным и техническим стандартам, а также другие важные параметры, включая удобство использования и надежность. Это позволит гарантировать, что спуск полностью готов к эксплуатации и обеспечит комфорт для пассажиров.

«Временный мост, ранее использовавшийся для прохода, останется только для транзитных пешеходов. Точная дата открытия нового спуска будет объявлена дополнительно», — отметил Юров.

Открытие спуска на третью платформу — лишь часть масштабного обновления инфраструктуры станции «Железнодорожная» в рамках развития МЦД-4. Следующим шагом станет реконструкция четвертой платформы и завершение строительства северного вестибюля станции, открытие которого запланировано на середину 2026 года. Эти работы направлены на повышение пропускной способности станции, улучшение комфорта для пассажиров и интеграцию с другими видами транспорта.