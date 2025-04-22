Новый способ получения эмульсии с эфирным маслом запатентовали в Подольске

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма разработали новый способ получения липосомальной эмульсии с эфирным маслом. Вытяжки из кориандра и фенхеля будут использовать для улучшения питания молодняка крупного рогатого скота и птиц.

Патент получен по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Ученые принялись за разработку нового способа получения эфирных масел, так как обычные масла склонны к окислению и деградации под действием высокой температуры, кислорода и света. Из-за этого скапливаются токсины в кормах и ухудшается вкус рациона животных. Помимо этого, эфирные масла почти не растворяются в воде, из-за чего их тяжело ввести в конечные продукты.

Новая разработка позволит обеспечить получение малокомпонентной эмульсии с сохранением количественных и качественных показателей эфирного масла в процессе хранения.

«Преодоление гидрофобности эфирного масла позволяет равномерно распределять его в жидкой среде и таким образом обеспечивать постоянство его количества и содержания основных компонентов в процессе хранения. Технический результат достигается благодаря получению липосомальной эмульсии с эфирным маслом с использованием в качестве сырья соевого лецитина», — сказал один из авторов разработки, заведующий отделом селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат биологических наук Наталья Невкрытая.

Эмульсию будут добавлять в рацион молодого крупного рогатого скота, а также моногастричных животных и птиц для улучшения микробиома кишечника.

«Сейчас происходит апробация данной разработки в широких производственных испытаниях, по завершении которых можно будет презентовать новый продукт, опираясь на собственный фактический материал», — отметил руководитель исследования, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии и микробиологии Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста, доктор биологических наук Константин Остренко.