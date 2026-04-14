Новый способ оплаты ЖКУ через «Госуслуги.Дом» появился у жителей Солнечногорска

С помощью приложения пользователи могут передавать показания счетчиков электроэнергии и газа, а данные по воде система способна считывать автоматически при наведении камеры на прибор учета. Также предусмотрена оплата ЖКУ через СБП или банковской картой без комиссии, просмотр истории платежей и детализация по услугам.

Дополнительно в сервисе доступны ежегодные финансовые отчеты управляющих компаний, уведомления о плановых и аварийных работах, сведения о капитальном ремонте, участие в онлайн-собраниях собственников, общение в домовых чатах и возможность направить обращение в управляющую компанию через чат-бот.

«В приложении информация о квартире и начислениях подгружается автоматически благодаря синхронизации с данными из ГИС ЖКХ. Если же квартира была куплена недавно, то данные можно загрузить вручную. Система сама проверит информацию через Росреестр и закрепит ее в профиле», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Для начала работы необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Скачать приложение можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.