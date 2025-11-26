Новый спорткомплекс в микрорайоне Авиационный откроют в Домодедове
В следующем году свои двери распахнет физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Авиационный в Домодедове. Жители лично осмотрели спортивный объект, а также задали вопросы администрации и застройщику.
Специалисты завершают черновые отделочные этапы. Параллельно идет проверка внутренних инженерных коммуникаций, запуск тепла запланирован в ближайшие недели. Через месяц будут тестировать инженерные сети. Скоро начнется закупка мебели и спортивного оборудования.
По словам жителей, открытие ФОК станет долгожданным событием для всего микрорайона: здесь планируют заниматься семьями, посещать бассейн, фитнес и спортивные секции.
В комплексе разместятся тренажерный зал и зал для единоборств, помещения для групповых занятий, бассейн длиной в 25 метров. Новый центр станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры для Авиационного микрорайона и соседних территорий.