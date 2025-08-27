Новый спорткомплекс построят в Бронницах в этом году

Спортивный комплекс построят в Бронницах в этом году. В нем будут проводить тренировки по футболу и баскетболу, а на территории разместят хранилище для байдарок.

Работы по возведению спортивного комплекса уже достигли 81% готовности, рассказали в областном стройнадзоре. Сейчас на объекте продолжают обустраивать фасад, проводить отделку помещений, монтировать коммуникации оборудование.

Площадь центра превысит 2.1 тысячи квадратных метров. В нем будут проводить тренировки по баскетболу, волейболу, теннису, футболу, а также занятия фитнесом и силовыми упражнениями. На территории также обустроят эллинг для хранения каноэ и байдарок, рассчитанные более чем на 200 плавсредств.

Спортзал будет рассчитан на 24 человек, фитнес-зал - на семерых. Для посетителей также будет работать кафетерий.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья». Завершить строитлеьство планируют в третьем квартале года.