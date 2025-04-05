Новый спортивный зал для бокса «Витязь» открыли в Лосино-Петровском

Зал для бокса «Витязь» открыли в спортивной школе «Олимп» в Лосино-Петровском. На праздник пригласили именитых спортсменов.

«Ребята, во-первых, могут заниматься, могут соревноваться. Сюда, я уверен, будут приезжать делать мастер-классы и я, и Денис Лебедев, Алексей Папин. Так что, я уверен, здесь будут чемпионы», — сказал чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин.

В торжественной церемонии открытия приняли участие советский и российский боксер и тренер Александр Лебзяк, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев и чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Поветкин.

Развитие бокса в муниципалитете началось в 1989 году. Спустя 10 лет открыли клуб «Лосино-Петровский», а в 2003 году — спортивную школу. Сегодня боксеры тренируются под руководством опытных тренеров высшей категории. Наставники воспитали нескольких кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров областных и всероссийских турниров.

«Для меня открытие зала значит очень многое. Это действительно большой вклад в развитие спорта нашего города, развитие нашего подрастающего поколения. Я очень рада», — сказала чемпионка России по боксу, серебряный призер Первенства мира по боксу Кира Леонова.

Новый зал полностью готов к тренировкам. Он оснащен современным оборудованием, в том числе рингом, грушами и другим снаряжением. Здесь смогут заниматься и новички, и профессионалы.

«Сейчас у нас занимается 84 воспитанника. Для них очень важно открытие этого зала. Важно и то, что зал открывается при помощи людей, неравнодушных к спорту», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Открытие зала в школе «Олимп» дает надежду на то, что в Лосино-Петровском появятся новые чемпионы. Напоследок именитые гости дали напутствия юным спортсменам и провели автограф-сессии.