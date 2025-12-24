Новый спортивный проект запустили в Подольске
Глава городского округа Григорий Артамонов вместе с депутатом Государственной думы Вячеславом Фетисовым дали старт новому проекту Подольской школьной лиги — «Дерби соседствующих школ». Первая волейбольная встреча между образовательными учреждениями № 21 и № 33 прошла в зале спортивной школы олимпийского резерва «Пахра».
Григорий Артамонов и Вячеслав Фетисов пожелали спортсменам удачи и честной борьбы. «Получайте удовольствие от спорта. Он вам пригодится в любом случае, для кого-то как — для спортсмена, а в целом — это смысл вашей жизни», — обратился к участникам соревнований Вячеслав Фетисов.
За упорной борьбой следил тренер школы № 21 Артем Алексеев. Его ученики плодотворно готовились к встрече с соперниками. «Ребята всегда готовы. У них непрерывный тренировочный процесс идет, они еще занимаются в секциях, поэтому моя задача держать их ментально и морально, чтобы они были готовы», — рассказал тренер.
Если ты слаб духом, то выложиться на площадке будет трудно, уверен, капитан команды школы № 33 Алексей Гераськов. «Нужно в первую очередь психологически выигрывать. Мы часто проводили тренировки в своей школе. Пытались максимально собраться всей командой, и вот мы оказались тут», — поделился Алексей Гераськов.
Подобные соревнования будут проводиться весь сезон. Как рассказал руководитель Подольской школьной лиги Михаил Внутских, дерби соседствующих школ будут проходить на постоянной основе по выходным, чтобы ребята могли пригласить своих родителей поболеть. По результатам игры все школьники получат символические призы и фирменный мерч.