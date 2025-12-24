Новый спортивный проект запустили в Подольске

Григорий Артамонов и Вячеслав Фетисов пожелали спортсменам удачи и честной борьбы. «Получайте удовольствие от спорта. Он вам пригодится в любом случае, для кого-то как — для спортсмена, а в целом — это смысл вашей жизни», — обратился к участникам соревнований Вячеслав Фетисов.

За упорной борьбой следил тренер школы № 21 Артем Алексеев. Его ученики плодотворно готовились к встрече с соперниками. «Ребята всегда готовы. У них непрерывный тренировочный процесс идет, они еще занимаются в секциях, поэтому моя задача держать их ментально и морально, чтобы они были готовы», — рассказал тренер.