Новый спортивный комплекс откроют в городке Кубинка-10 в Одинцове в октябре

Масштабное обновление стадиона проходит в городке Кубинка-10 Одинцовского округа — подрядчик уже завершил работы по созданию нового футбольного поля и двух универсальных спортивных площадок для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Комплекс обустраивают благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья».

На территории стадиона также будет оборудована площадка для сдачи норм ГТО. Основные работы по реконструкции завершат в октябре этого года.

«Стадион в Кубинке-10 был когда-то заброшен, а сейчас мы создаем современный спортивный комплекс. В октябре мы открываем его для всех желающих. На новом поле с искусственным газоном и двух универсальных площадках смогут тренироваться как школьники, так и взрослые», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Специалисты занимаются разметкой футбольного поля, укладкой бесшовного покрытия на универсальных площадках, а также подводят системы водоснабжения и водоотведения.

Вокруг стадиона обустраивают прямые и круговые беговые дорожки протяженностью 110 и 400 метров. Для зрителей возводят крытую трибуну на 224 места. С одной стороны от нее уже установили две теплые раздевалки для спортивных команд. Сейчас в процессе монтажа находятся 24 прожектора, два информационных табло и камеры видеонаблюдения.