Новый спортивный комплекс откроют в Черноголовке в этом году

Черноголовка активно готовится к открытию нового крупного физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого приближается к завершающему этапу. Строительные бригады уже перешли к заключительным работам: специалисты заняты отделкой стен, заливкой полов и прокладкой инженерных коммуникаций.

Архитектурный проект предусматривает особое решение — внутри сооружения установлен дополнительный металлический каркас, обеспечивающий прочность конструкции и безопасность эксплуатации. Как сообщают представители организации «Центр городского развития», новый спортивный объект призван решить проблему нехватки специализированных спортивных зон для взрослого населения.

«До сих пор городской спорткомплекс преимущественно обслуживал потребности юных спортсменов, тогда как взрослым гражданам приходилось искать альтернативные площадки для тренировок. После открытия нового комплекса ситуация изменится кардинально: специально обустроенный центр обеспечит комфортными условиями тренировки и занятия спортом любого желающего горожанина старше подросткового возраста», — отметили специалисты.

Комплекс представит собой многофункциональное пространство с крытыми площадками для популярных видов спорта: футбол, волейбол и большой теннис. Спортивный комплекс расположится по адресу: Центральная улица, дом № 1. Завершить строительство планируют в этом году.