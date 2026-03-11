Новый спортивный кластер создадут в Долгопрудном к 2027 году

Крупный спортивный кластер запустят в Долгопрудном на базе существующей ледовой арены. В проект инвестируют около 250 миллионов рублей. Там обустроят новые площадки для командных и ракеточных видов спорта, а также крытую футбольную арену.

В рамках проекта рядом с ледовой ареной построят два новых здания. Площадь спорткомплекса будет составлять около 11,7 тысячи квадратных метров. Там обустроят игровой зал, площадки для большого тенниса и падел-тенниса, а также административные помещения.

Площадь новой футбольной арены составит 6,9 тысячи квадратных метров, ее трибуны будут рассчитаны на 20 зрителей. Рядом со зданием обустроят парковку на 89 машин.

«В результате на одной площадке сформируется полноценный спортивный кластер из трех объектов — существующей ледовой арены, многофункционального спортивного комплекса и крытой футбольной арены. После ввода в эксплуатацию на площадке будет создано 30 новых рабочих мест», — отметили в региональном стройнадзоре.

Специалисты ведут контроль за объектом с августа прошлого года. На момент последней проверки готовность проекта составила 8%. Завершить строительство футбольной арены планируют в четвертом квартале этого года, а всего спорткомплекса — к концу 2027 года.

Строительство финансируется за счет средств застройщика — компании «Валдай-Тур».