Новый спортивно-оздоровительный центр откроют в Лобне в 2025 году

На стройплощадке трудятся тридцать человек, задействованы четыре единицы техники. В настоящее время продолжаются работы по подготовке основания для фундаментной плиты, а также заливка бетона. В новом спорткомплексе будут размещены бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь появятся парковочные места, зоны отдыха и детская игровая площадка.

Завершение строительства комплекса планируется на 2025 год. Этот проект является частью усилий по развитию спорта в Лобне, где уже активно работают 18 бюджетных спортивных секций. Спортсмены из Лобни регулярно демонстрируют отличные результаты на соревнованиях различного уровня.