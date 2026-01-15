Новый список открытых катков опубликовали в Павлово-Посадском округе

Жителям округа доступно 14 катков под открытым небом для массового катания. Также открыт комплекс с крытым катком.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком расположен на Большой Покровской улице, дом 60Б. Расписание массового катания уточняется еженедельно. Актуальную информацию можно получить по телефону: 8 (929) 945-05-23.

В этом сезоне лед залили не только на крупных стадионах, но и на дворовых хоккейных коробках. Это позволяет жителям кататься рядом с домом. За состоянием льда и уборкой следят специалисты, на время этих работ доступ на катки временно приостанавливается.

Теплые раздевалки оборудованы на восьми площадках. К ним относятся каток на Новой улице в деревне Кузнецы, а также стадионы «Большедворский» (поселок Большие Дворы, Спортивная улица, дом 2А), «Старопавловский» (улица Кирова, дом 97), «Ленский» (Интернациональный переулок, дом 32) и «Заречье» (улица Белинского, дом 1). Режим работы — с 12:00 до 22:00, на стадионе «Заречье» — с 11:00 до 22:00.

Для жителей Электрогорска подготовили три аналогичные площадки: на Советской улице (дом 29А), на улице Горького (дом 5/1) и на улице Калинина (дом 40). Они открыты с 09:00 до 21:00.

Хоккейные коробки, работающие с 09:00 до 22:00, расположены по следующим адресам: улица Щорса (дома 11, 13, 15), улица Тимирязева (дома 9 и 9А), деревня Алферово (дом 4), деревня Евсеево (дом 13А), село Рахманово (дом 84) и Ленинградский переулок.

Администрация округа обращает внимание, что из-за погодных условий время работы катков и расписание технических перерывов могут оперативно меняться.