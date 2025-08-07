Новый специалист начал работать в отделении детской реабилитации в Орехово-Зуеве

В Ликино-Дулевском отделении детской реабилитации пополнился штат специалистов. В команду вошла Анна Коваленко, инструктор по адаптивной физической культуре.

Она обладает высшим педагогическим образованием, а также дипломом, подтверждающим ее специализацию в социальной педагогике и адаптивной физической культуре. Кроме того, Анна постоянно повышает свой профессиональный уровень, о чем свидетельствуют полученные ею сертификаты по нейрокоррекции и психогимнастике, что позволяет ей применять комплексный подход в работе с детьми.

Сейчас специалист находится на завершающем этапе прохождения программы профессиональной переподготовки. На начальном этапе своей карьеры в отделении Анна получает практический опыт под руководством педагога Надежды Романовой.

По вопросам работы социального центра «Орехово-Зуевский» и отделения детской реабилитации можно обращаться по телефону: 8 (496) 411-13-11.