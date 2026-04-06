Новый современный квартал построят в Балашихе до 2029 года

Проект реализуют на основании соглашения между Министерством жилищной политики Московской области, администрацией городского округа и застройщиком «Реновация-Балашиха». Работы ведут по утвержденному плану, который предусматривает поэтапное развитие территории.

Жилые корпуса № 2, 3, 4 и 7 со спортивным залом планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Детский сад на 255 мест готов на 73 процента, его открытие намечено на третий квартал 2027 года. Пристройку к школе № 25 на 600 мест рассчитывают открыть в 2028 году. Поликлинику для взрослых планируют запустить во втором квартале 2029 года в корпусе № 1 на улице Колдунова, 1.

За последние годы район уже получил новый детский сад на 110 мест и дополнительный корпус школы № 30 на улице Летной, рассчитанный на 400 учеников. Также продолжается строительство еще одной пристройки к школе № 30 в микрорайоне Гагарина на 181 место. Готовность объекта достигла 88 процентов, его планируют открыть в 2027 году.

До 2028 года на территории появится воспитательно-образовательный комплекс. В него войдут школа на 950 мест и детский сад на 250 мест. Эти объекты должны закрыть потребности растущего района.

На месте, где сейчас ведется вырубка деревьев, построят жилой дом с поликлиникой на 91 посещение в смену и дошкольное учреждение на 255 мест. Разрешения на строительство выдали в апреле и июне 2024 года.

«Подготовка участка идет в рамках утвержденного проекта планировки. Работы контролируют профильные службы, требования по экологии соблюдаются в полном объеме», — сообщили в администрации.

В конце марта 2026 года специалисты администрации выезжали на площадку. Там ведется расчистка территории под строительство. При этом рощу сохранят — в дальнейшем ее благоустроят и откроют для жителей.