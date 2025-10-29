Новый состав Совета ветеранов избрали в Балашихе

В Балашихе состоялась отчетно-выборная конференция Балашихинской местной организации Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии принял участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В ходе конференции были подведены итоги пятилетней работы организации и намечены планы на ближайшее будущее. Сергей Юров выразил благодарность ветеранам округа за их активную гражданскую позицию, передачу жизненного и профессионального опыта, а также значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и общественную жизнь города.

«Особое внимание ветераны уделяют сохранению исторической памяти, помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также организации мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Благодарю наших ветеранов за преданность делу, мудрость и постоянное участие в жизни округа. Вы — наш моральный ориентир и пример для подрастающего поколения», — отметил Сергей Юров.

В рамках конференции также был утвержден состав Совета ветеранов. На должность председателя организации единогласно переизбран Герой России, почетный житель Московской области Сергей Лысюк.