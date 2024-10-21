Новый состав штаба «Молодой Гвардии» утвердили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошла II конференция Местного отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия». В ходе встречи утвердили новый состав штаба и контрольно-ревизионной комиссии.

Участники конференции обсудили планы развития, ключевые задачи и приоритеты на ближайшее время. Они наметили мероприятия, в том числе проведение социальных акций, спортивных мероприятий и участие в общественно-политической жизни округа.

II Конференция местного отделения открыла новые перспективы. Молодогвардейцы готовы к воплощению намеченных целей и развитию проектов, направленных на поддержку молодежи.

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