Новый состав Общественной палаты сформировали в Коломне

В состав Общественной палаты вошли 45 активистов из Коломны и Озер, при этом шесть членов сохранили свои места с предыдущего созыва. Глава округа Александр Гречищев пожелал всем плодотворной работы.

«Уверен, все члены нашей общественной палаты — неравнодушные люди, которые стремятся сделать родной край лучше», — сказал Александр Гречищев.

Новым председателем стал Михаил Кострулев, который в прошлом созыве возглавлял комиссию по строительству, благоустройству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству.

Отметим, в этом году Общественная палата отметит 25-летие с момента образования. В 2000 году в Коломне был сформирован первый состав.