Новый состав Общественного совета по развитию территорий сформируют в Коломне

В администрации городского округа Коломна объявили о начале формирования нового состава Общественного совета по развитию общественных территорий. Участники вступают в него на добровольной основе.

В состав Общественного совета могут входить жители округа, члены общественных объединений, союзов, коммерческих организаций, других организаций и инициативных групп, учреждений, общественных деятелей из числа лиц, достигших совершеннолетия. Заявление на участие на имя главы городского округа Коломна принимают по адресу электронной почты: Fedosova.ON@mosreg.ru. Его можно составить в свободной форме.

Основные задачи участников Общественного совета: контроль качества содержания зон для отдыха, согласование проектов, планов и программ развития парков, обработка жалоб и предложений, информирование горожан о событиях в парках: мероприятиях, мастер-классах, тренировках.

Отметим, что первый состав Совета в Коломне создали в 2020 году. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева такие организации основали во всех муниципалитетах.