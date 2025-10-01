Новый состав Молодежного парламента утвердили в Раменском округе

Завершилось формирование нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов Раменского муниципального округа. По итогам собеседований конкурсная комиссия отобрала 16 кандидатов — школьники и студенты из различных населенных пунктов округа.

Молодые жители округа проявили высокую социальную активность, отметили представители комиссии. Многие из ребят уже занимались волонтерской деятельностью, собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, помогали детям с особенностями развития.

«Главная задача каждого члена парламента — сделать Раменский округ лучше и комфортнее для всех жителей. Желаю всем кандидатам войти в новый состав Молодежного парламента, новых идей и достижений», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Молодежный парламент создали для того, чтобы новые поколения могли выдвигать инициативы и предложения по развитию муниципального образования.