Новый состав Молодежного парламента сформировали в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

10 сентября конкурсная комиссия определила состав нового Молодежного парламента городского округа Солнечногорск, выбрав 15 кандидатов. Цель инициативы — привлечь молодежь к участию в социально-экономической, политической и культурной жизни муниципалитета и воспитание активной гражданской позиции.

Совет депутатов утвердил состав пятого созыва Молодежного парламента. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик и председатель совета Марина Веремеенко торжественно вручили им удостоверения.

«Очень важно, чтобы молодые люди чувствовали свою причастность к жизни округа и имели возможность выражать свое мнение. Уверен, что юные парламентарии внесут значимый вклад в решение актуальных вопросов», — отметил Кирилл Типографщик.

В состав парламента вошли: Виктория Аксенова, Дмитрий Алексеев, Ангелина Афонина, Михаил Безруков, Андрей Важняк, Айказ Гегамян, Иван Кропанцев, Дарина Лизунова, Павел Матюш, Анастасия Пичугина, Полина Прохорова, Антонина Сажина, Анна Терехова, Арсений Чеботарев, Алексей Чернышов.

«Мы надеемся, что Молодежный парламент станет эффективной площадкой для диалога между молодежью и органами местного самоуправления, а также стимулом для развития инициатив и проектов, направленных на благо нашего округа», — подчеркнула Марина Веремеенко.

В ближайшее время молодые парламентарии выберут своего председателя, после чего приступят к работе.