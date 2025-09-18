Новый состав молодежного парламента сформировали в Ленинском округе

При Совете депутатов Ленинского округа приступил к работе вновь избранный состав молодежного парламента. В него вошли 15 активистов.

Представителям парламента от 16 до 35 лет. Они уже организовали первое заседание и избрали председателя. Участие в мероприятии также приняли председатель Совета депутатов Станислав Радченко и его заместитель Александр Богданов.

«Все ребята уже имеют определенный опыт общественной деятельности и хорошо знают округ: кто-то из них — активист волонтерского движения, кто-то задействован в „Молодой гвардии Единой России“ или в сборе гуманитарной помощи. Самое главное, что все они неравнодушные, целеустремленные, с горящими глазами», — отметил Александр Богданов.

«Формирование молодежного парламента началось летом. В течение августа поступали заявки от кандидатов со всего Ленинского округа. Затем комиссия провела конкурсный отбор, и наиболее достойных пригласили на собеседование. В итоге сильных кандидатов утвердили в качестве членов парламента», — сказал председатель молодежного парламента Данила Сорокопудов.

Это уже четвертый созыв общественного органа в округе. Его избирают на два года.