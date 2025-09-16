Новый состав Молодежного парламента сформировали в Богородском округе

Знаковое событие произошло в жизни Молодежного парламента. Четыре с половиной часа длилась конкурсная комиссия по отбору будущих парламентариев муниципалитета.

После тщательного отбора, учитывающего знания, инициативность и стремление улучшить округ, были объявлены имена 25 человек, которые в октябре официально станут членами Молодежного парламента Богородского округа.

Отбор проходил в стенах досугового центра «Про Молодежь». Более 30 претендентов подготовили самопрезентации, в ходе которых поведали о своих заслугах и участии в общественной деятельности.

Парламент переизбирается каждые два года. Курирует данное направление депутат Богородского округа Павел Волнов. Молодежный парламент будут представлять молодые люди разных профессий и возраста.

30 сентября состоится совет депутатов, на котором новый состав парламента уже официально задокументируют. После проведут первое и самое важное заседание Молодежного парламента, где изберут председателя и иные руководящие органы организации.

Системе молодежных парламентов Московской области в этом году исполняется уже 15 лет. За этот значительный период данный институт стал настоящей школой лидерства для молодежи региона.