Новый состав Молодежного парламента начал работу в Коломне
В Коломне приступил к обязанностям новый состав Молодежного парламента. Участники избрали председателя и определили членов профильных комиссий.
Парламентарии будут работать совместно с муниципальными депутатами в Коломне. На первом заседании их поздравили глава городского округа Александр Гречищев, председатель Совета депутатов Николай Братушков и депутат Государственной Думы Никита Чаплин.
«Мы открыты и готовы быть вашим плечом. Проводим такую первую встречу, хотели бы, чтобы на следующей встрече вы уже нам сказали, поставили вопросы, которые волнуют ребят, что мы можем сделать в нашем городе», — сказал Никита Чаплин.
Стать частью молодежной команды могут все желающие. Выборы проводят два раза в год.
«В ближайшие два года Молодежный парламент будет заниматься развитием сферы молодежной политики нашего округа. Мы представим Совету депутатов план мероприятий, который мы бы хотели провести в Молодежном парламенте с участием Совета депутатов. И думаем, что сможем за эти два года придумать что-то новое, креативное, развивать нашу молодежь и наш город», — добавила председатель Молодежного парламента Мария Шуткова.
Стать членами Молодежного парламента в этом году изъявили желание 46 человек. Только 25 кандидатов вошли в состав нового совещательного органа.