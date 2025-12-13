Новый состав Молодежного парламента начал работу в Коломне

В Коломне приступил к обязанностям новый состав Молодежного парламента. Участники избрали председателя и определили членов профильных комиссий.

Парламентарии будут работать совместно с муниципальными депутатами в Коломне. На первом заседании их поздравили глава городского округа Александр Гречищев, председатель Совета депутатов Николай Братушков и депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

«Мы открыты и готовы быть вашим плечом. Проводим такую первую встречу, хотели бы, чтобы на следующей встрече вы уже нам сказали, поставили вопросы, которые волнуют ребят, что мы можем сделать в нашем городе», — сказал Никита Чаплин.