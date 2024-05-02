Новый состав архитектурной комиссии утвердили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:41 Новый состав архитектурной комиссии утвердили в Подмосковье Мособлархитектура

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Состаа Архитектурной комиссии подмосковного стройназора обновили. Ведомство рассматривает проекты на территории региона, в него вошли эксперты высокого уровня.

Как рассказали в стройнадзоре, в состав комиссии вошли представители Союза архитекторов России и Международной Академии Архитектуры. Председателем стала первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья, главный архитектор области Александра Кузьмина.

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С 2014 года комиссия провела 474 заседания и рассмотрела более семи тысяч проектов. Ее работа направлена на повышение качества решений и планируемых объектов.

«Работа экспертов Архкомиссии позволяет комплексно проанализировать проекты с точки зрения архитектурного и художественного облика, эксплуатации будущего объекта, его интеграции в окружающую среду и существующую застройку», — отметили в ведомстве.

Ознакомиться с обновленным составом комиссии можно по ссылке.

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