Новый состав архитектурной комиссии утвердили в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 16:41
Новый состав архитектурной комиссии утвердили в Подмосковье
Состаа Архитектурной комиссии подмосковного стройназора обновили. Ведомство рассматривает проекты на территории региона, в него вошли эксперты высокого уровня.
Как рассказали в стройнадзоре, в состав комиссии вошли представители Союза архитекторов России и Международной Академии Архитектуры. Председателем стала первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья, главный архитектор области Александра Кузьмина.
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С 2014 года комиссия провела 474 заседания и рассмотрела более семи тысяч проектов. Ее работа направлена на повышение качества решений и планируемых объектов.
«Работа экспертов Архкомиссии позволяет комплексно проанализировать проекты с точки зрения архитектурного и художественного облика, эксплуатации будущего объекта, его интеграции в окружающую среду и существующую застройку», — отметили в ведомстве.
Ознакомиться с обновленным составом комиссии можно по ссылке.
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Архитектура
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