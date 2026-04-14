Новый сосновый лес вырастили у деревни Воловичи в Коломне

В мае 2016 года в 23-м квартале Карасевского лесничества недалеко от коломенской деревни Воловичи прошла одна из первых в муниципалитете массовых акций по посадке деревьев. В рамках работы по лесовосстановлению Московской области при поддержке правительства Подмосковья и областного комитета по лесному хозяйству здесь, на двух пустовавших после санитарной вырубки леса участках общей площадью 3,8 гектара высадили 16 тысяч двухлетних сеянцев сосны.

В посадке нового леса участвовали почти 200 человек — студенты и школьники, жители близлежащих поселков и деревень, сотрудники коломенских организаций и предприятий. Многие приезжали целыми семьями.

«Наша семья за полтора часа высадила около 180 сеянцев, это целый длинный ряд. Теперь здесь есть наша аллея Березиных, мы ее запомнили, она как раз напротив тропинки», — рассказала участница акции, многодетная мать из поселка Лесной Валентина Березина.

За десять лет, с мая 2016-го до апреля 2026-го, сосны подросли. Из маленьких сеянцев выросли крепкие молодые деревья высотой более двух метров.

«Сразу прижилось примерно 85 процентов растений, и это хороший результат», — отметили в Карасевском лесничестве «Мособллеса», на чьей подведомственной территории располагается этот молодой лес.

Сотрудники также отметили, что в первые несколько лет после массовой высадки здесь проводились точечные замещающие посадки — лесничие дополнительно высаживали саженцы сосны на смену тем, которые по разным причинам не смогли укорениться.

«Было удивительно побывать на этом же месте спустя десять лет. Своими глазами увидеть, как выросли деревья, которые мы тогда сажали всей семьей. Надеюсь, что еще через десять-двадцать лет мои уже совсем взрослые сыновья смогут привезти сюда своих детей и показать им высокие, крепкие сосны, посаженные своими руками», — рассказала жительница Коломны Анна Александрова.

Всего, по данным управления экологии, в городском округе Коломна с 2013 года экологические акции по восстановлению лесов прошли на 190 участках. Высажено более 30 тысяч деревьев — свыше 4200 саженцев и почти 27 000 сеянцев. В акциях приняли участие более 4000 жителей муниципалитета.