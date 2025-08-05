Новый сквер в поселке Измайлово обустроят в Ленинском округе

Благоустройство современного сквера на месте бывшего котлована идет в поселке Измайлово. Все работы здесь должны закончить к осени.

Специалисты обновят тропиночную сеть, создадут новые газоны и цветники, установят современное освещение и проведут дополнительное озеленение. В сквере появятся скамейки и камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион».

«Уже завершены работы по засыпке котлована, выравниванию и уплотнению грунта, установлены бордюры и залито бетонное основание. Готовность газона на данный момент составляет 90%», — отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.

Отметим, что проект реализуют в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Всего до конца 2025 года в муниципалитете благоустроят три территории для комфортного отдыха жителей.