Новый сквер у ЦКиД «Факел» обустроят во Фрязине

Территорию между Центром культуры и досуга «Факел» и проходной НПП «Исток» имени Шокина активно благоустраивают во Фрязине. На площади 0,6 гектара появится комфортное общественное пространство с пешеходными маршрутами, зонами отдыха, современным освещением и зелеными насаждениями.

Проектом предусмотрена замена покрытия тротуаров и внутридворовых проездов. Пешеходные дорожки внутри сквера будут вымощены тротуарной плиткой. В будущем сквере посадят новые деревья, в том числе остролистные клены, создающие тень в летний период. Пространство дополнят ухоженные газоны, многолетние цветы и кустарники, среди которых — кизильник блестящий и спирея японская.

Для удобства горожан установят новые скамейки для отдыха. Будет отремонтирована остановка общественного транспорта. Особое внимание уделяют доступности пространства для маломобильных групп населения. Вход в сквер будет адаптирован: старые ступени удалят для обеспечения беспрепятственного доступа.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев отметил, что создание нового сквера станет важным шагом в развитии городской среды. Проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и направлен на формирование современного, комфортного и доступного пространства для активного отдыха и культурного досуга всех жителей наукограда.