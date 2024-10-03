Новый сквер появится в поселке Усады в октябре

Вместо пустыря у школы в поселке Усады сейчас благоустраивают общественное пространство. Здесь появится сквер. Строительную площадку посетили глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и депутаты.

Ход работ оценили глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители депутатского корпуса и общественности.

Ранее благоустроить пространство попросили местные жители. После создали проект современного сквера.

«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. На следующей неделе работы должны быть завершены», — прокомментировал Сергей Мужальских.

Сейчас работы идут по плану и в рамках графика. Рабочие устанавливают борты и готовят основания для асфальтового покрытия.

«Установим на территории сквера шесть лавочек, урны, новое уличное освещение. В центре предусмотрено место для установки новогодней ели», — сказал заместитель главы городского округа Ступино Максим Жуков.