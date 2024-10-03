Новый сквер появится в поселке Усады в октябре
Вместо пустыря у школы в поселке Усады сейчас благоустраивают общественное пространство. Здесь появится сквер. Строительную площадку посетили глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и депутаты.
Ход работ оценили глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители депутатского корпуса и общественности.
Ранее благоустроить пространство попросили местные жители. После создали проект современного сквера.
«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. На следующей неделе работы должны быть завершены», — прокомментировал Сергей Мужальских.
Сейчас работы идут по плану и в рамках графика. Рабочие устанавливают борты и готовят основания для асфальтового покрытия.
«Установим на территории сквера шесть лавочек, урны, новое уличное освещение. В центре предусмотрено место для установки новогодней ели», — сказал заместитель главы городского округа Ступино Максим Жуков.
Отметим, что завершить работы должны к 6 октября. Всего в этом году в Ступине благоустроят шесть общественных пространств.
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