Новый сквер появится на территории ЖК «Малая Истра»

О создании комфортной зоны для отдыха и прогулок неоднократно просили местные жители. Работы в жилом комплексе «Малая Истра» проведут уже в 2025 году.

Учитывая пожелания жителей, разработали проект, который предполагает благоустройство сквера вблизи жилого дома № 32. Согласно утвержденной концепции, на общественной территории планируют обустроить пешеходные дорожки с плиточным покрытием, площадки с качелями и скамейками для отдыха. В центре сквера появится «гравийный сад» в японском стиле с кустарниками и растениями. Также сделают освещение и установят камеры видеонаблюдения. Площадь благоустроенной общественной территории составит 0,5 гектаров.

Сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика, после чего начнутся работы.

В муниципальном округе Истра продолжается реализация еще нескольких проектов по благоустройству территории, таких как: площадь Революции в центре Истры, лесопарк «Соколка», а также сквер в поселке Глебовский. Помимо этого, прорабатывают концепцию обновления лесопарка «Массовка» в Дедовске.