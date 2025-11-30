Новый сквер открыли в поселке Глебовский в Истре

Жители поселка Глебовский в Истре радостно встретили открытие долгожданного сквера, которое прошло в центре поселка. Это событие стало настоящим праздником для местных жителей, мечтавших о качественном обновлении прогулочной зоны на улице Микрорайон.

Проект, реализованный в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, преобразил территорию площадью 1,2 гектара. Новый сквер стал не только зоной отдыха, но и важной частью культурного облика Глебовского.

Архитектура пространства гармонично сочетает элементы истории и современности, включая символические детали, напоминающие об истоках поселка, основанного при птицефабрике. Для детей предусмотрена площадка с мотивами любимых сказок.